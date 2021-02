Gelderse ziekenhuizen zetten zich schrap voor derde coronagolf

De Britse mutatie van het coronavirus blijkt dodelijker te zijn. In Nederland is bij twee van de drie coronabesmettingen sprake van de Britse variant. Hierdoor verwachten de Gelderse ziekenhuizen een extreme drukte, aldus een woordvoerder van het Radboudumc tegen Omroep Gelderland.

Mensen sparen

“We verwachten dat het in maart misschien wel escaleert door die Britse variant. Daarom proberen we de diensten nu zo te regelen dat mensen rust krijgen. Je moet nu mensen sparen zodat ze dan weer inzetbaar zijn. Nu de getallen iets dalen, kan dat ook.”

‘Worst in, best out’

Opnieuw bereiden de ziekenhuizen zich voor op het gevreesde zwarte scenario: moeten kiezen wie je helpt, en wie niet, laat een woordvoerder van het CWZ in Nijmegen weten. “We hopen van harte daar niet in terecht te komen, maar als dat zo is, dan geldt het principe worst in, best out. Dat betekent dat de schaarste zo groot is, dat de patiënt die er het beste aan toe is, plaats moet maken voor een andere patiënt die er het slechtst aan toe is. Verder is er een triageteam (dat patiënten beoordeelt op hoe ernstig ze eraan toe zijn, red.) opgesteld dat onder meer bestaat uit intensivisten en een ethicus.”

Aan de hand van een landelijk draaiboek code zwart wordt bepaald wie een plek krijgt op de ic. In het geval van allerhoogste nood vindt daarbij selectie op basis van leeftijd of loting plaats.