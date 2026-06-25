Gelre neemt Clinical Diagnostics Gelre over

Gelre ziekenhuizen neemt per 1 juli 2026 de laboratoriumactiviteiten van Clinical Diagnostics Gelre B.V. over, een dochteronderneming van Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V.

Drie jaar geleden verkocht Gelre ziekenhuizen de laboratoriumactiviteiten aan Eurofins Clinical Diagcnostics. De hoop was de die partij een kwaliteitsimpuls kon geven, de efficiëntie kon verbeteren en een investeringsagenda had. Dat is niet gerealiseerd, schrijft Gelre ziekenhuizen nu. Vervolgens kwam Clinical Diagnostics Gelre dusdanig in de financiële problemen, dat ze de laboratoriumactiviteiten niet langer kon exploiteren.

Aangezien diagnostiek een essentieel onderdeel is van ziekenhuiszorg, besloot Gelre ziekenhuizen om het lab weer terug te nemen.

Hoeveel ze voor het lab hebben betaald, kon het ziekenhuis donderdag niet beantwoorden. Wel laat het ziekenhuis weten: “Wij zijn ervan overtuigd dat we de meerkosten van de exploitatie van de laboratoriumactiviteiten kunnen opvangen in de meerjarenbegroting.”

Laatste horde

De overeenkomst is getekend. Alleen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet het nog formeel goedkeuren. Over maximaal twee weken reageert de NZa hierop.