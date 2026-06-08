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Nieuwe massaclaim om datalek bevolkingsonderzoek ook tegen VWS

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Een nieuwe groep wil dat vrouwen een schadevergoeding krijgen van het laboratorium Clinical Diagnostics. Hackers hadden daar vorig jaar ingebroken, waarna ze de medische gegevens buitmaakten van honderdduizenden vrouwen die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarom start het Women’s Rights Collective een massaclaim, waarvoor vrouwen zich nu kunnen aanmelden.

De claim is ook gericht tegen het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast wil het collectief vrouwen helpen om inzage te krijgen, zodat ze zeker weten welke gegevens van hen zijn gestolen en wat de risico’s daarvan zijn. Het collectief wijst naar een onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vorige maand publiceerde. De inspectie concludeert dat het lab zijn data niet goed genoeg had beveiligd.

Vrouwenrechten

De massaclaim maakt deel uit van een breder project. Het Women’s Rights Collective zegt juridische acties te willen nemen “daar waar vrouwenrechten worden geschonden”, om zo “de privacy, veiligheid en waardigheid van vrouwen te beschermen in een digitale wereld”. Daarom richt de groep haar pijlen ook op onder meer Motherless, een pornosite die tienduizenden video’s deelde waarin vrouwen in hun slaap worden misbruikt.

Een van de initiatiefnemers van het collectief is advocaat Ina Brouwer. Zij stond eerder studentes bij die op zogenoemde bangalijsten stonden. Mannelijke studenten deelden hun namen, foto’s en telefoonnummers en ‘beoordeelden’ vermeende seksuele activiteiten met de vrouwen. (ANP)

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