Gelre ziekenhuizen sluit meerjarig contract met alle zorgverzekeraars

Waar Gelre ziekenhuizen in 2022 nog 20 miljoen euro in de min stond, bedroeg dit tekort in 2023 nog 1,8 miljoen euro. Inmiddels loopt de ziekenhuisgroep in Apeldoorn en Zutphen voor op haar herstelplan en behaalt het dit jaar al positieve resultaten.

Solide basis

Gelre ziekenhuizen meldt nu als eerste ziekenhuis in Nederland met alle zorgverzekeraars meerjarige contacten te hebben gesloten. De afspraken bieden volgens de ziekenhuisgroep duidelijkheid en een solide basis om de komende jaren aan het verdere financieel herstel te werken.

“Met de meerjarencontracten kunnen we ons, in de dialoog met de verzekeraars, concentreren op de belangrijke zaken als passende zorg en investeren in toekomstvaste zorg door middel van digitalisering en hechtere regionale samenwerking”, reageert bestuurder Frido Kraanen.