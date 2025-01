Lokale politici komen op voor ZorgSaam

De lokale politieke partij SP in Zeeuws Vlaanderen heeft een meldpunt opgericht waar mensen uit Zeeuws-Vlaanderen terecht kunnen met klachten over ziekenhuis ZorgSaam.

Alle lokale politieke partijen in Terneuzen maken zich grote zorgen over de toekomst van ZorgSaam. Dat blijkt uit berichtgeving van Omroep Zeeland. Tegelijkertijd realiseren ze zich dat ze, net als bij Zuyderland, eigenlijk niets kunnen doen.

Diagnose stellen

Gemeenteraadslid voor de SP, Sonja Mulleman legt uit waarom ze toch een meldpunt heeft opgericht: “Als dokter moet je een diagnose vaststellen en als raadslid ook. Je moet weten waar het aan scheelt, wat er gebeurd is en wat we eventueel kunnen verbeteren.” De klachten worden gebundeld en opgestuurd naar de wethouder en het ziekenhuisbestuur.

Korte lijntjes

De lokale PVV, de grootste oppositiepartij, maakt wel duidelijk dat de lijntjes met VWS-minister Fleur Agema, ook PVV, kort zijn.



ZorgSaam heeft over 2023 een verlies van 11,5 miljoen euro geleden. Er zijn ook problemen op de werkvloer. De afdeling neurologie van het ziekenhuis is gesloten voor acute gevallen vanwege een tekort aan neurologen. Ook was er een conflict met de oogartsen.