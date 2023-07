Gelre Ziekenhuizen werkt transitieplan verder uit

Gelre Ziekenhuizen heeft in samenwerking met andere zorgaanbieders verder het transitieplan voor de organisatie uitgewerkt. In het plan is de locatie in Apeldoorn aangewezen voor de hoogcomplexe en spoedeisende zorg. In Zutphen verleent Gelre Ziekenhuizen de laagcomplexe planbare zorg. De poliklinieken blijven bestaan op beide locaties, net als het aanbod bij onze buitenpoli’s.

In een speciale infographic doet het ziekenhuis verder uit de doeken wat de plannen zijn.

Door de verandering in de locatieprofielen wordt een toename in het aantal ambulanceritten verwacht. Daarom wordt een extra ambulance ingezet voor ritten tussen beide ziekenhuizen om de capaciteit in de regio op peil te houden.

Goed en toegankelijk

“Met de plannen voor de inrichting van het zorgaanbod op onze twee hoofdlocaties Zutphen en Apeldoorn houden wij de zorg goed en toegankelijk voor de inwoners in deze regio”, zegt Pier Eringa, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. “Het zijn de bouwstenen voor een modern ziekenhuis passend bij de tijd waarin wij leven.”

Ook Bart Smit, bestuursvoorzitter van huisartsenorganisatie Oost-Gelderland, en Carlo Besselink, inkoopmanager bij Zilveren Kruis, steunen het plan. “Het besluit over de locatieprofielen heeft Gelre gemaakt in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen, waaronder zorgpartners en wij als zorgverzekeraars”, aldus Besselinkg. “De komende maanden gaan we monitoren of de profielen voldoende aansluiten op de zorgvraag in de regio en samen verder werken aan het herstelplan.”

Buiten de zorg heeft vooral het besluit van Gelre Ziekenhuizen om de spoedzorg te verplaatsen naar één locaties voor onrust gezorgd. Financieel is het simpelweg niet haalbaar om alle zorg overal aan te bieden, merkte Eringa toen op. Eringa werd aangesteld bij de organisaties toen bleek dat Gelre Ziekenhuizen in flinke financiële problemen verkeerde.