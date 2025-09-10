Skipr

Gemeente Maashorst biedt digitale mantelzorgondersteuning

,

Gemeente Maashorst introduceert als eerste in Nederland een digitale oplossing voor mantelzorgondersteuning. Via het platform Zorggenoot krijgen de ruim 60.000 inwoners toegang tot betrouwbare informatie en passende hulp, met als doel overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

Volgens de gemeente was er onder inwoners, met name jonge en werkende mantelzorgers, behoefte aan een laagdrempelige en toegankelijke digitale voorziening. In samenwerking met lokale partners en interne afdelingen is Zorggenoot ingericht met onder meer een persoonlijke hulplijn, een AI-chatbot en toegang tot lokaal aanbod. Mantelzorgers kunnen er terecht voor antwoorden op uiteenlopende vragen, van praktische ondersteuning tot het aanvragen van het mantelzorgcompliment.

Alle hulp op één plek

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn) benadrukt het belang van overzicht en toegankelijkheid: “Mantelzorgers moeten niet hoeven zoeken naar hulp. Met Zorggenoot bundelen we alle antwoorden op één plek, zodat zij snel en op hun eigen manier ondersteuning kunnen vinden. Ons doel is om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken en te ondersteunen, want hun inzet is ontzettend belangrijk. Laten we er samen voor zorgen dat inwoners van Maashorst zo lang mogelijk gezond en gelukkig thuis kunnen wonen.”

Inmiddels maken inwoners actief gebruik van het platform. Naast informatie en advies biedt Zorggenoot ook ondersteuning bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment, een blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers.

