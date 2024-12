Gemeenten geven flink meer uit aan sociaal domein

Dit is een stijging van zo’n 10 procent. In 2022 werd 30 miljard euro uitgegeven aan het sociaal domein. Binnen dit domein stegen zowel de lasten voor de inkomensregelingen en participatie (0,7 miljard euro) als de overige lasten (2,4 miljard euro).

Andere posten binnen het sociaal domein zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), jeugdzorg, maatschappelijke werk, de aanpak van huiselijk geweld en vluchtelingenopvang..

In 2023 hebben Nederlandse gemeenten gezamenlijk 75,1 miljard euro uitgegeven, terwijl de inkomsten 76,7 miljard euro bedroegen. Dit resulteerde in een exploitatieoverschot voor bestemming van ruim 1,6 miljard euro. Dit overschot was minder groot dan in 2022, toen gemeenten 3,7 miljard euro minder besteedden dan ze binnenkregen.