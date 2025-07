IGJ stelt jeugdzorgaanbieder Youngster onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) grijpt in bij zorgorganisatie Youngster, die in Apeldoorn en Beekbergen jeugdhulp biedt aan jongeren met complexe problemen en/of autisme. Volgens de inspectie voldoet de geleverde zorg niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp.

Tijdens onaangekondigde bezoeken in april en mei constateerde de IGJ ernstige tekortkomingen. Jongeren en hun ouders hebben onvoldoende regie over hun leven en de inschatting van hun veiligheid door hulpverleners is niet professioneel. In Apeldoorn sluit de geboden hulp vaak niet aan op de complexe problematiek, er ontbreekt structuur, dossiers zijn incompleet en begeleiding volgt geen helder plan.

Uitblijvende verbeteringen

Youngster blijkt volgens de inspectie onvoldoende te leren van incidenten. Fouten worden niet adequaat geanalyseerd, waardoor verbeteringen uitblijven. De organisatie krijgt tot 30 november 2025 om verbeteringen door te voeren en staat tot die tijd onder verscherpt toezicht. In deze periode kan de IGJ extra rapportages opvragen en onaangekondigde controles uitvoeren.

Na afloop van de toezichtperiode beoordeelt de IGJ of er voldoende vooruitgang is geboekt. Indien nodig kunnen verdere maatregelen volgen, zoals boetes of het stopzetten van de zorgverlening.