Gemiddeld aantal coronabesmettingen stijgt

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt steeds verder. Tussen zondag- en maandagochtend zijn 64.107 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal in een maand tijd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week iets meer dan 410.000 meldingen van positieve tests. Dat is het hoogste niveau sinds 17 februari, zo’n drie weken geleden. Het gemiddelde stijgt voor de zevende dag op rij.