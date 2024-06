Gentherapieën gaan groot beslag nemen op budget dure geneesmiddelen

Het adviesorgaan verwacht niet dat de eerder genoemde 1,3 miljard ook daadwerkelijk uitgegeven zal worden. In de praktijk vallen de bedragen lager uit doordat minder patiënten behandeld worden en door onderhandelde prijskortingen. Desalniettemin behoren gentherapieën tot de duurste geneesmiddelen ter wereld.

Meer grip

Zorginstituut Nederland wil juist meer grip krijgen op de instroom van dure nieuwe medicijnen en technologieën in de oncologische zorg. Zorginstituut vindt dat er een maatschappelijk debat nodig is over passende zorg voor mensen met kanker. Dat moet ook gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe, dure technologieën en geneesmiddelen.

Ook COGEM waarschuwt dat een meer ‘gedifferentieerde’ aanpak nodig is om zoveel mogelijk gentherapieën beschikbaar te houden voor patiënten. De overheid ontkomt volgens de commissie niet aan het maken van moeilijke keuzes tussen de belangen van individuele patiënten en collectieve gezondheidszorg.

Ingrijpen in marktwerking

Met een gedifferentieerde aanpak doelt COGEM op prijsonderhandelingen, ingrijpen in de marktwerking en het zelf ontwikkelen van behandelingen. Ook een verhoging van het budget voor dure geneesmiddelen is een optie. Bij een gelijkblijvend budget is een strengere selectie van de te vergoeden gentherapieën, volgens de commissie, onvermijdelijk, met als gevolg dat sommige behandelingen niet beschikbaar zullen zijn voor patiënten.

Groot beslag

Op dit moment zijn 15 gentherapieën toegelaten op de Europese markt. Dat aantal zal in 2032 stijgen tot 100. Er zijn volgens de commissie geen aanwijzingen dat de prijzen van deze behandelingen significant zullen dalen. Daarom zal de groei in het aantal gentherapieën een groot beslag leggen op het budget voor dure geneesmiddelen.

In 2022 zijn 249 patiënten met gentherapie behandeld. Dat kostte ongeveer 58 miljoen euro. Dat is 2,3 procent van de totale uitgaven aan dure geneesmiddelen binnen de medisch specialistische zorg.

COGEM heeft het rapport ‘De Waarde van Gentherapie’ op 25 juni aan de ministers van VWS en IenW aangeboden.