Geschrokken zorgkantoren wachten met uitleg nieuw inkoopbeleid Wlz

Inkoopbeleid

Verpleeghuisorganisaties in alle zorgkantoorregio’s hebben namelijk massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen over of bezwaar te maken tegen het nieuwe meerjarige inkoopbeleid Wlz dat op 1 juni is gepubliceerd. Zorgkantoren werden dusdanig overstelpt met vragen dat dat zij die niet allemaal op tijd konden beantwoorden, ondanks het feit dat zij de afgelopen weken fulltime daarmee bezig zijn geweest. CZ en Zilveren Kruis kregen naar eigen zeggen al meer dan tienduizend vragen. In de Nota van Inlichtingen komen de antwoorden te staan per regio. ZN laat weten: “Om de grote hoeveelheid vragen zorgvuldig te beantwoorden, hebben zorgkantoren meer tijd nodig.”

Meerjarige contracten niet verplicht

De planning is nu als volgt: De Nota van Inlichtingen komt op 7 juli en dan start ook de inschrijving door zorgaanbieders. Hiermee is ook de sluiting van de inschrijving een week verschoven, deze sluit op 4 augustus om 17:00 uur. In tegenstelling met de afspraken in het coalitieakkoord heeft het kabinet besloten om zorgverzekeraars niet meer te verplichten om meerjarige contracten af te sluiten. Zorgverzekeraars krijgen zo de ruimte om nieuwe zorgaanbieders te contracteren en om voorwaarden te stellen aan zorgaanbieders die voor meerjarige financiële afspraken in aanmerking willen komen.

Korting Wlz-kader

In een brief aan de Tweede Kamer maakte minister Helder op 2 mei al bekend dat het budgettair kader Wlz volgend jaar al 1,2 procent omlaag gaat, oplopend tot 3 procent in 2026. Bestuurder Marcel van der Priem van woonzorgorganisatie De Wever, berekende in een blog op Zorgvisie dat de sector ouderenzorg tot 2026 zo’n 12 miljoen euro moet bezuinigen.

De besparingen moeten voor een groot deel komen uit de meerjarige contractering. De NZa kreeg de opdracht de korting in de maximumtarieven van 2024 te verwerken. Overigens met de specifieke opdracht van de minister aan de zorgkantoren om het gemiddelde kortingspercentage in de prijsafspraken niet te verlagen.

Tarieven te laag

Zorgorganisaties protesteren voornamelijk tegen de onderbouwing van het richttariefpercentage. Zij voorzien dat dit tariefpercentage onvoldoende kostendekkend is voor een groot deel van de sector, met alle gevolgen van dien. ActiZ gaf eerder al aan het nieuwe Wlz-inkoopbeleid onverantwoord te vinden. Mireille de Wee, voorzitter ActiZ-kerngroep Wonen en zorg: “De stapeling van financiële maatregelen is zo groot, dat de continuïteit en kwaliteit van zorg onder druk komen te staan. De sector komt hierdoor in de problemen en samen met de stijgende kosten loopt ook het WOZO-programma vast.”

Bezwaren en kort geding

Volgens de aanbestedingsbeginselen het stellen van een vraag een voorwaarde om bezwaar te kunnen maken. Een bezwaar is weer noodzakelijk voor het starten van een kort geding. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is al een kort geding gestart tegen het inkoopbeleid voor 2024-2026 van de zorgkantoren, samen met 58 zorgaanbieders. De partijen vinden het richttarief te laag in vergelijking met de jaarcijfers van 2022. De zitting vindt plaats op 28 september 2023 om 9.00 uur in Den Haag.