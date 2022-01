‘Geweld en drugs bij failliet Martinizorg’

MartiniZorg biedt begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig of begeleid te wonen. De organisatie had een handvol locaties in Groningen en bood werk voor een kleine tweehonderd voltijdsbanen. Begin deze week vroeg de instelling faillissement aan.

Zware indicatie

Volgens werknemers werd door MartiniZorg ingezet op cliënten met een zo zwaar mogelijke indicatie. Hierdoor waren de vergoedingen hoger, maar de werkdruk was ook hoger voor medewerkers. Die waren naar verluidt niet opgeleid om de juiste zorg aan deze cliënten te verlenen en zo zouden er fouten worden gemaakt bij het toedienen van medicatie.

Gevaarlijke situatie

In de praktijk zorgde dit naar verluidt voor gevaarlijke situaties. Een week geleden was er nog een steekincident bij de organisatie op een locatie. Een 68-jarige werknemer werd neergestoken door een cliënte van 56 jaar uit de groep beschermd wonen. De werknemer wist naar een kantoorruimte te vluchten nadat hij drie keer werd gestoken en zou het naar omstandigheden goed maken.

’s Nachts opgesloten

Regelmatig zouden cliënten aan drugs komen door dealers of familieleden. Door een steen tussen een zijdeur te plaatsen konden vreemden simpel een pand binnenkomen. Dit zorgde voor stress onder werknemers die soms midden in de nacht iemand tegenkwamen die daar niet hoorde. De angst zou zo groot zijn dat sommige personeelsleden zich ’s nachts opsloten in een kantoorruimte. “Je gaat erheen met het idee van: ik hoop dat ik morgen mijn kinderen weer terugzie”, vertelt een medewerker aan de lokale Groningen omroep.