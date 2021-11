Gezondheidscentrum Ede beklad met antivax-leuzen

Bij het gezondheidscentrum aan de Doornlaan, waarin drie huisartsenpraktijken en andere zorgverleners zijn gevestigd, werden de muren beklad “met moord, of moordenaars, dat was een beetje onduidelijk”, aldus een woordvoerster van de huisartsenpraktijken. Op de glazen deuren van de ingang stond ‘no vaccins’.

Verontwaardiging

De bekladding werd door medewerkers van het zorgcentrum ontdekt. “De blikken verf lagen nog op de grond”, vertelt de woordvoerster, die zegt dat ook een flat in de buurt is beklad. Onbekend is wat de aanleiding is voor de actie. “Bijna alle huisartsen spreken zich positief uit over vaccineren, maar we behandelen iedereen gelijk, of je nu wel of niet gevaccineerd bent.” Het intimideren van zorgverleners en het vernielen van eigendommen gaat volgens de huisartsen dan ook “over elke grens”. Hun verontwaardiging en teleurstelling zijn groot.

Christelijk kruis

Ook directeur van de evangelische basisschool De Rots Erik Hendriksen heeft “geen flauw idee waarom” de school met verf is besmeurd, “en of het nu een bedreiging, beschuldiging of aanmoediging tot iets is”. Hij zegt dat de school zich niet heeft uitgesproken over het vaccinatiebeleid en de richtlijnen van de overheid volgt. “Ik weet niet hoe ik het moet interpreteren, maar het is zeker dat dit niet is hoe wij met elkaar communiceren.” Op de stoep van het plein stond ‘love’ en ‘antivax’ geschreven, op de schuur aan de andere kant ‘666’, ‘antivax’ en een christelijk kruis. (ANP)