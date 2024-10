Gezondheidsdienst: risico op marburgvirus in Europa laag

Het gevaar dat Europeanen bij een reis naar Afrika besmet raken met het marburgvirus is laag, en de kans dat het virus zich binnen Europa verder verspreidt is heel laag.

Dat zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Volgens het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) is de kans ook klein dat het virus in Nederland opduikt.

Het marburgvirus is erg besmettelijk en dodelijk. Patiënten kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, huiduitslag, bloedingen, geelzucht en opgezwollen teelballen. Ook kunnen ze kampen met overgeven, diarree, pijn in de borst en waanideeën. De klachten lijken op die van ebola.

Geen contact

De autoriteiten in Rwanda meldden vorige week een uitbraak van het virus. Inmiddels zijn 36 besmettingen bevestigd, en elf patiënten zijn eraan overleden. Twee mensen in de Duitse stad Hamburg, die onlangs in Rwanda waren, zijn woensdag uit een trein gehaald om ziekteverschijnselen. Ze zijn echter negatief getest op het virus.

Het virus verspreidt zich niet door de lucht, maar via lichaamsvloeistoffen, waaronder bloed. Het ECDC raadt reizigers in Rwanda aan om geen contact te hebben met mensen die symptomen vertonen en ook niet met overleden patiënten. Verder moeten ze klinieken vermijden als ze daar niet per se hoeven te zijn. Ook moeten ze uit de buurt blijven van wilde dieren als vleermuizen, apen en antilopes, omdat die het virus misschien dragen. (ANP)