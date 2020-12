GGD GHOR Nederland: oplichters misbruiken bron- en contactonderzoek

Ook op andere manieren proberen oplichters die zich voordoen als GGD-medewerkers financiële en persoonlijke gegevens te bemachtigen. Zo krijgt GGD GHOR een groeiend aantal signalen dat oplichters aan huis komen onder het mom van coronabestrijding, bijvoorbeeld voor een coronatest of vaccinatie.

Voorzichtig

GGD GHOR Nederland onderstreept dat de eigen medewerkers nooit ‘spontaan’ of onaangekondigd langskomen voor een coronatest of vaccinatie. Ook gaan de GGD’en gaan uiterst voorzichtig om met persoonlijke gegevens en zullen hier nooit zomaar om vragen. Om financiële gegevens zal de GGD al helemaal nooit vragen, beslist ook niet in het kader van bron- en contactonderzoek. Burgers die te maken krijgen met onaangekondigd bezoek van personen die zich voordoen raadt de branchevereniging aan contact op met de regionale GGD.