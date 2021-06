GGD Kennemerland komt met reservelijst voor overgebleven vaccins

“Aanmelden kan ook wanneer er al een afspraak op een later moment gepland staat”, benadrukt de gezondheidsdienst van Haarlem en omstreken. Die gebruikte al langer zogeheten surpluslijsten om te voorkomen dat overgebleven doses coronavaccin aan het eind van de dag in de prullenbak zouden belanden. Op die lijsten stonden tot nu toe alleen zorgmedewerkers en mensen in andere beroepen die direct contact hebben met mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Lijst opengesteld

Voortaan mag iedereen die in 2003 of eerder is geboren zich inschrijven. “Doordat de vaccinatiecampagne nu op stoom is en verschillende voorkeursdoelgroepen gevaccineerd zijn, is ervoor gekozen om de lijst open te stellen voor aanmeldingen”, aldus de GGD. Wie op deze manier versneld een eerste prik krijgt, kan op de vaccinatielocatie meteen een afspraak maken voor de tweede. Als mensen minimaal vijf weken eerder de eerste prik hebben ontvangen, mogen ze ook via de reservelijst een tweede dosis halen.

Mensen die ooit een heftige allergische reactie hebben gehad, komen niet in aanmerking. Zij moeten in plaats van het gebruikelijke kwartier een half uur in de gaten gehouden worden. Dat is niet handig, omdat de overgebleven vaccins vaak net voor sluitingstijd worden toegediend. Ook mensen die in de afgelopen acht weken Covid-19 hebben gehad en mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin kunnen niet op de reservelijst. Dat laatste vaccin is bij GGD niet voorhanden en het combineren van verschillende coronavaccins wordt vooralsnog niet gedaan in Nederland. De Gezondheidsraad moet daar eerst nog advies over uitbrengen. (ANP)