GGD krijgt mogelijk hulp bij testen van Testen voor Toegang

Stichting Open Nederland (SON), de organisatie achter Testen voor Toegang, gaat de GGD mogelijk helpen bij het afnemen van coronatests. De stichting is daarover in gesprek met de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS.

Hoe de samenwerking eruit komt te zien, kan hij nog niet zeggen. “De gesprekken lopen nog.” Bij Testen voor Toegang kunnen mensen een antigeentest krijgen. Bij de GGD worden PCR-tests afgenomen. Het is nog onduidelijk of de aanbieders die voor Testen voor Toegang werken ook PCR-tests zullen gaan afnemen. “Dat is allemaal nog niet besloten.”

600.000 testcapaciteit

Via Testen voor Toegang kunnen mensen zich laten testen voor een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen ze dan naar plekken waar zo’n coronatoegangsbewijs verplicht is. In totaal zijn er 26 aanbieders op het systeem aangesloten, met samen een testcapaciteit van zo’n 600.000 tests per dag. (ANP)