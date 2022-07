De hoofdlocatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond, aan de Schiedamsedijk in Rotterdam, is op 27 juli gesloten vanwege een stroomstoring. De organisatie heeft alle afspraken afgezegd.

Dat meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond via haar website en op Twitter. De storing is inmiddels weer verholpen. De problemen ontstonden ’s ochtends doordat een transformator in het gebouw was uitgevallen, zegt een woordvoerder van netbeheerder Stedin tegen het AD.

De vestiging aan de Schiedamsedijk is de enige locatie in Rotterdam waar spreekuren worden gehouden.