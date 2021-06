GGD Utrecht organiseert priknacht met dj voor Janssen-vaccin

GGD Utrecht gaat priknachten organiseren voor het coronavaccin van Janssen. Aankomende vrijdag en volgende week woensdag en donderdag kunnen mensen van 21.00 uur ’s avonds tot 01.00 uur ’s nachts terecht in de Jaarbeurs in Utrecht voor een prik. Vrijdag draait een deejay muziek op de locatie.

Het prikken met Janssen gebeurt landelijk vanaf vrijdag. “Het is fijn als er nog zoveel mogelijk mensen een prik kunnen halen voor zaterdag de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen ingaan”, aldus een woordvoerster van de GGD Utrecht. Omdat overdag in de Jaarbeurs al afspraken voor prikken met Pfizer/BioNTech en Moderna gepland staan, wordt Janssen ’s avonds gezet. Het vaccin wordt in de regio Utrecht vanaf vrijdag ook dagelijks geprikt in Nieuwegein en Driebergen.

Mensen die nog niet zijn geprikt, kunnen vanaf woensdagochtend een afspraak maken voor een vaccinatie met Janssen, via een speciaal telefoonnummer. Er zijn deze en volgende week in totaal 200.000 doses beschikbaar. Hoeveel mensen daarna in aanmerking komen voor een prik met Janssen is afhankelijk van de leveringen. (ANP)