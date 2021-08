GGD: verstoring in de dagcijfers komt door nachtelijke updates

De afgelopen tijd was het dagelijkse aantal nieuwe coronagevallen meerdere keren niet compleet. Niet alle positieve tests werden op tijd doorgegeven. Dat komt doordat de computersystemen van de GGD’en ’s nachts worden geüpdatet, en soms duren die updates wat langer dan gepland, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Verstoring

De GGD-organisatie spreekt van een “verstoring” in het doorgeven van de testresultaten aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van een storing is volgens GGD GHOR Nederland geen sprake. “Alle systemen werken, alle uitslagen zijn gewoon bekend, gegevens gaan niet verloren en er is goed zicht op de staat van de uitbraak”, aldus de organisatie tegen het ANP.

Update

“Stel dat een pakket gegevens klaarstaat om te worden verstuurd om 05.00 uur. Door een uitlopende update wordt dat bijvoorbeeld 05.15 uur. Het volgende pakket kan daardoor ook iets later worden verzonden naar het RIVM, en de data erna ook. Het is net als met treinen”, legt een GGD-woordvoerder uit.

Dagelijkse cijfers

De dagelijkse cijfers worden bekendgemaakt op basis van de informatie die het RIVM voor 10:00 uur heeft ontvangen. “Bestanden die net voor 10:00 uur hadden moeten worden verstuurd, komen door de uitloop misschien net na 10:00 uur binnen. Dat kan gebeuren.” (ANP)