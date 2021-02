GGD vervangt IT-systeem na datalek

Onlangs stuurde demissionair minister Hugo de Jonge van ministerie VWS een brief naar de Kamer met een toelichting op het besluit om HPzone te vervangen. Het recente datalek, waardoor gegevens van Nederlanders via het internet verkocht werden, is aanleiding hiervoor. Daarnaast hebben ook technische problemen een rol gespeeld bij het besluit, meldt Dutch IT Channel.

Twee alternatieven

Er zijn twee systemen die een mogelijk alternatief bieden: go.data, door de WHO aangeboden en GGD Contact, door VWS in samenwerking met de GGD’en ontwikkeld. Ook laat De Jonge in de brief weten dat de toegang en zoekmogelijkheden binnen HPzone sterk zijn beperkt sinds het voorval.

Controle VOG

IT-gespecialiseerden identificeren momenteel verdachte patronen, en blijven dit doen tot en met eind maart. Ook worden de VOG’s die GGD-medewerkers moeten aanleveren gecontroleerd en alsnog aangevraagd waar nodig.