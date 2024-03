GGD’en nemen stappen om vaccinatiegraad omhoog te krijgen

GGD GHOR Nederland, de koepel van GGD’s, wil “de komende tijd vol inzetten” op maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. Dat schrijft de koepel in een persbericht naar aanleiding van de uitbraak van de mazelen in Eindhoven. Diverse GGD’en onderzoeken welke maatregelen voor hun regio “het meest passend en haalbaar zijn”.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de afstand tot vaccinatielocaties en of de openingstijden flexibeler kunnen. Deze opties zijn de afgelopen jaren succesvol gebleken. Ook hebben GGD’en al geëxperimenteerd met vaccineren in de avonduren of vaccineren zonder afspraak.

Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland: “Ik denk dat dit goede voorbeelden zijn van interventies waarmee we de vaccinatiegraad kunnen verhogen en uitbraken kunnen voorkomen. Wat ons betreft gaan we hier de komende tijd vol op inzetten. Maar GGD’en kunnen dit niet alleen. Samen met het RIVM, de rijksoverheid, gemeenten en alle netwerkpartners moeten we onze schouders eronder zetten om de vaccinatiegraad te verhogen.”

De organisatie maakt zich opnieuw zorgen over de lage vaccinatiegraad in Nederland en uitbraken van diverse infectieziekten zoals mazelen. Die krijgen meer kans door de lage vaccinatiegraad, omdat steeds minder kinderen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, stelt de organisatie. “Omdat de groepsimmuniteit afneemt, neemt het risico op uitbraken toe”, aldus GGD GHOR Nederland. (ANP)