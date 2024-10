GGD’er werkte vier jaar ongeregistreerd als arts met kinderen

Een medewerker van de GGD West-Brabant heeft daar bijna vier jaar gewerkt als basisarts voor kinderen terwijl hij niet officieel als dokter geregistreerd was. Hij werkte met kinderen van 4 tot 18 jaar in Roosendaal, Moerdijk en Rucphen.

Het ontbreken van de registratie werd deze week ontdekt. De betreffende medewerker is per direct op non-actief gesteld en ontslagen, meldt de organisatie verder. Ze heeft een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar hoe de situatie zich heeft kunnen voordoen. Dat is daarmee al begonnen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn geïnformeerd.

De medewerker is waarschijnlijk betrokken geweest bij zo’n 1900 kinderen. Hun ouders en verzorgers worden opgespoord en krijgen een brief met daarin een telefoonnummer dat zij kunnen bellen met vragen of zorgen.

Gemeente Verbijsterd

De gemeente Moerdijk laat weten “geschrokken en verbijsterd” te zijn. “In de eerste plaats denken we aan de betrokken kinderen en hun ouders/verzorgers. Wij begrijpen dat dit nieuws veel vragen en zorgen oproept bij hen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij geholpen worden door personen met de juiste bevoegdheid en kennis”, stelt het college van burgemeester en wethouders. Dat wil dat het komende onderzoek ook bekijkt “of in de afgelopen vier jaar bijzonderheden zijn gebeurd”.

Een basisarts houdt zich bij de GGD vooral bezig met de groei van kinderen, vaccinaties, gezondheidsonderzoeken, het adviseren van ouders over opvoeden en opgroeien en het doorverwijzen van kinderen met medische en ontwikkelproblemen naar andere hulpverleners.

Twijfel

De GGD West-Brabant heeft tot voor kort geen enkele reden gehad om aan het werk van de medewerker te twijfelen, aldus een woordvoerster. Er was wel eens een school die het met een advies niet eens was, maar dat gebeurt wel vaker. Recent rezen er niettemin een paar vragen, waarvan een over de zogenoemde BIG-registratie, die er dus niet bleek te zijn. “We hebben een steek laten vallen en dat vinden we verschrikkelijk”, aldus de GGD. De dienst is meteen nagegaan of alle andere collega’s wel een registratie hebben, hetgeen het geval bleek.

Waarom de medewerker in kwestie geen registratie kon overleggen is nog niet duidelijk en ook niet of deze misschien toch wel de hele opleiding heeft gevolgd. (ANP)