Ggz: ‘100.000 op de wachtlijst, maar geen urgentie bij nieuwe kabinet’

“In de troonrede is de mentale gezondheid niet genoemd en in het regeerprogramma staan geen concrete beleidsvoornemens. We zien geen impuls in preventie om mentale problemen te voorkomen. Het aanpakken van deze wachtlijsten zou een prioriteit moeten zijn, maar er is geen zicht op verbetering voor deze groep. Het waarborgen van voldoende behandelplekken en het behouden en opleiden van zorgpersoneel en het voorkomen van sluiting van hoog-specialistische zorg vinden wij nog niet terug in het regeerprogramma”, schrijven de vier organisaties.

Mentale problemen jongeren

Vorig jaar had een op de vijf jongeren te maken met mentale problemen. “Investeren in de mentale gezondheid van de jeugd is cruciaal om te voorkomen dat hun problemen escaleren, waarmee hun welzijn onnodig verslechtert en ze op latere leeftijd zwaardere zorg nodig hebben. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet geen concrete plannen aankondigt voor deze groep”, aldus de organisaties.

Bezuinigingen op preventie

Bovendien maken de organisaties zich zorgen dat er niet meer geld wordt uitgetrokken voor preventie, maar er juist op wordt bezuinigd. “Kabinet-Schoof stelt in het regeerprogramma dat mentale gezondheid terug zal komen in een nog nader te bepalen ‘preventiestrategie’, maar de middelen lijken deze boodschap niet te ondersteunen en plannen zijn nog onuitgewerkt.”

Personeelstekort

“Ook maakt het kabinet geen extra middelen vrij voor het oplossen van het personeelstekort, een urgent probleem dat de ggz het hardste treft van alle sectoren in Nederland. Hoewel er wordt gesproken over investeringen in technologie en AI om dit tekort aan te pakken, ontbreekt een daadwerkelijke financiële impuls.”

Administratieve lasten

De vier organisaties zijn wel blij dat de minister Fleur Agema van VWS 20 procent van de administratieve lasten wil terugdringen zodat meer capaciteit vrijkomt om mensen te behandelen. “We hopen dat ze hierin slaagt.”