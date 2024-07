Ggz-aanbieder BreinPoli krijgt ‘deksel op de neus’ van rechter

Foto: Chris Ryan/Getty Images/iStock

Advocaat gezondheidszorg Bas van Schelven raadt zorgaanbieders die geen contract krijgen van een zorgverzekeraar af om een contract af te dwingen via de NZa. “De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verbiedt de NZa om dit soort individuele gevallen op te lossen.”

Zorgplicht

BreinPoli verzocht de Nederlandse Zorgautoriteit handhavend op te treden tegen zorgverzekeraar CZ. Volgens de zorgaanbieder krijgen zij onterecht niet het gewenste contract voor de levering van zorg aan de verzekerden van CZ.

Zorgverzekeraar CZ zou daarmee tekort schieten in haar zorgplicht voor verzekerden met complexe ggz en wees daarbij ook op de wachttijden voor ggz. BreinPoli beroept zich op de zorgplicht van zorgverzekeraars op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), waarop de NZa toezicht moet houden.

NZa

De NZa heeft het verzoek van BreinPoli opgevat als een verzoek om CZ een contracteerverplichting op te leggen. De autoriteit wees dit verzoek af omdat zij niet bevoegd zou zijn om in te grijpen in individuele geschillen en wijst voor problemen met de contractering naar de burgerlijke rechter. Het CBb bevestigt dit in haar uitspraak.

Contract afdwingen

“Voor een zorgaanbieder zijn er andere mogelijkheden om een contract af te dwingen”, schrijft Van Schelven. “Het meest voor hand ligt een stap naar de gewone burgerlijke rechter. Daar zal bijvoorbeeld moeten worden betoogd dat de redelijkheid en billijkheid eisen dat de zorgverzekeraar een contract aanbiedt aan de zorgaanbieder.”

Maar in hoeverre dit een kansrijke stap is, hangt af van de omstandigheden. “In het algemeen zal de kans op succes minder zijn voor een startende zorgaanbieder dan voor een zorgaanbieder die al jaren gecontracteerd was door de zorgverzekeraar en voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering afhankelijk is van een nieuw contract”, aldus Van Schelven.

BreinPoli

BreinPoli biedt gespecialiseerde ggz en richt zich op de behandeling van patiënten met psychische stoornissen in combinatie met niet-aangeboren hersenletsel.