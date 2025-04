Menzis: geen contract voor aanbieders die complexe ggz weigeren

Wie veel psychische problemen heeft, vist vaak achter het net in de ggz. Want zorgverleners zijn kieskeurig, blijkt uit onderzoek van ggz-patiëntenorganisatie Mind. Wie bijvoorbeeld psychische problemen heeft en autisme, wordt nu vaak geweigerd. Andere beruchte gronden om mensen met mentale problemen te weigeren zijn suïcidaliteit of crisisgevoeligheid, een hoog of juist laag IQ, maar ook verslaving.

In actie

Als eerste zorgverzekeraar komt Menzis nu hiertegen in actie. Zorg moet inclusief zijn, vindt Janine Groeneveld, bij Menzis verantwoordelijk voor de inkoop van ggz. “Dat een zorgaanbieder in de ggz een patiënt uitsluit is de omgekeerde wereld”, vertelt ze aan Trouw. (ANP)