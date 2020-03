Ggz-bestuurder wil zorgpact om omzetverlies door corona op te vangen

De Schipper werkt in het Zeeuwse Goes, maar waant zichzelf in Florida. De lucht is er nog strak blauw, maar er moeten voor een naderende storm toch pijnlijke voorzorgsmaatregelen genomen worden. Om in gedachten te houden dat die maatregelen echt nodig zijn, kijken ze bij Emergis regelmatig video’s van de huidige situatie in Italië. “Dan weet je weer waar je het voor doet.”

Dus worden bij Emergis, waar overigens het ziekteverzuim niet is opgelopen, ambulante bezoeken van hulpverleners aan cliënten nu vooral online gedaan. “Maar niet alles kan in een online gesprekje. Uiteindelijk wordt er minder zorg geleverd. En we willen ons personeel ook in huis houden voor het geval dat de coronacrisis straks echt uitbreekt”, vertelt De Schipper.

Maatregelen

In de klinieken van Emergis zijn de voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus ook te merken. Bezoek wordt nog niet geweerd, maar wel tot het minimum beperkt. En er zijn lege afdelingen, voor het geval dat de virusuitbraak de regio Zeeland nog harder treft. Het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis in de provincie heeft ook maar beperkt plek voor coronapatiënten. “We richten ons nu vooral op spoedeisende behandelingen. Al het andere houden we even tegen, zodat we afdelingen hebben kunnen vrij maken voor eventuele coronapatiënten. Die plek hebben we zelf aangeboden, maar het betekent wel dat we minder cliënten kunnen ontvangen.”

Omzetverlies

Doordat Emergis nu minder zorg levert, loopt de omzet direct terug. “We draaien zo’n 30 procent minder omzet. Dat kunnen we niet opvangen, want ons rendement is doorgaans maar 1 procent. Verder lopen vaste kosten, bij ons voornamelijk personeel en wat vastgoed, gewoon door.” Met zorgverzekeraars heeft De Schipper weinig contact gehad. Wel kwam er een algemene boodschap van CZ, dat de zorgverzekeraar wil helpen waar het kan.

Nationaal zorgpact

“Maar we hebben meer duidelijkheid nodig over de financiële gevolgen”, zegt De Schipper, die van veel vakgenoten in de ggz hoort dat ze met dezelfde problemen kampen. “ Hij pleit daarom voor een nationaal zorgpact tussen overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners.

“Geef zorgorganisaties nou de zekerheid van het bedrag dat eigenlijk begroot was voor dit jaar. Want de kosten voor personeel en gebouw maken we toch. Dan hoeven we ons niet ook nog zorgen te maken over welke zorg we kunnen declareren of niet. En dan kunnen we aan de slag zonder de vrees voor de financiële impact. Daarvoor moeten zorgverzekeraars wel de zorgaanbieders gaan vertrouwen dat de zorg geleverd wordt van dat geld.”

Ommekeer

De Schipper beseft dat het een grote ommekeer vraagt. “Want we hebben de laatste jaren juist een soms erg moeilijke omgang. Er wordt wantrouwend gekeken of we wel echt die zorg hebben geleverd die we factureren. Ook bij gemeenten, die minder willen betalen als we minder declareren. Maar dit is nou echt een situatie dat we het samen moeten doen op basis van vertrouwen. Wij nemen als zorgorganisaties dan de verantwoordelijkheid dat we alle zorg dit jaar leveren van dat geld.” De Schipper weet dat het een grote stap zou zijn, maar hij is er toch van overtuigd dat het kan. “Er zijn 82 miljard euro aan uitgaven gepland. En zorgverzekeraars blijven hun premies gewoon binnen krijgen.”

Hij ziet er ook direct een mooie proef voor de toekomst in. “Als dit goed werkt en we laten zien dat we met de begrote bedragen alle zorg kunnen leveren, dan kunnen we misschien in de komende jaren ook af van gedoe over declaraties. Dan gaan we elkaar weer vertrouwen.”