GGz Centraal benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Arjan Theil studeerde geneeskunde in Amsterdam en specialiseerde zich tot psychiater en vervolgens tot kinder- en jeugdpsychiater in Leiden. Nadat hij veertien jaar bij Curium-LUMC werkte, werd hij in 2013 bestuurder van De Jutters in Den Haag. Daarna werkte hij als bestuurder binnen Parnassia Groep.

Bestuurswissel

Op 1 september 2017 ging Theil als bestuurder aan de slag bij GGz Centraal. Met het afscheid van Albert van Esterik neemt Theil het voorzittersstokje per 1 september 2024 over. “Met Arjan als voorzitter borgen we de continuïteit die we belangrijk vinden voor GGz Centraal”, aldus de raad van toezicht.