Ggz: kabinet raakt kwetsbaren hard, geeft extra druk op zorg

,

Kwetsbare mensen worden hard geraakt door de plannen van het komende kabinet over sociale zekerheid en langdurige zorg, vreest de Nederlandse ggz. Volgens de branchevereniging kan dat leiden tot extra druk op de geestelijke gezondheidszorg.

De organisatie reageert op de doorrekeningen van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Positieve punten

De Nederlandse ggz zegt er al rekening mee te hebben gehouden “dat het kabinet minder extra geld voor de zorg zou uittrekken om meer middelen vrij te maken voor defensie”.

De Nederlandse ggz ziet ook positieve punten. Als mensen door bijvoorbeeld schulden of een scheiding geestelijke problemen krijgen, is het de bedoeling dat ze hulpverlening krijgen. Die kan helpen bij de oorzaken van hun klachten, zodat ze niet naar een ggz-instelling hoeven. De sector vindt het bemoedigend dat daar geld voor beschikbaar blijft. (ANP)

