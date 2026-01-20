Skipr

MIND roept nieuw kabibet op om ongecontracteerde ggz te behouden

,

MIND roept de informateur en formerende partijen op om ongecontracteerde ggz te behouden en om eventuele fraude in de zorg op andere wijze te bestrijden. De belangenorganisatie voor ggz-cliënten komt hiermee in het geweer tegen de oproep van onder meer zorgverzekeraars om juist een eind te maken aan ongecontracteerde zorg.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schaarde zich onlangs achter een oproep van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om een halt toe te roepen aan de groei van ongecontracteerde zorg. Contractering zou de zorg doelmatiger maken en fraude tegengaan.

MIND weerspreekt dit: “Ongecontracteerde ggz is keihard nodig om de wachttijden in de ggz enigszins terug te dringen. En om ervoor te zorgen dat mensen een zorgverlener vinden die bij hen past”, schrijft de organisatie.

Contracteisen

MIND wijst erop dat veel ggz-aanbieders niet aan de contracteisen kunnen of willen voldoen: “Door te sturen op contractering, sluit ZN het ongecontracteerde ggz-aanbod uit. Sommige aanbieders kúnnen namelijk niet aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar voldoen. Bijvoorbeeld de eis om een maximaal aantal gesprekken te hanteren, of het moeten voldoen aan een minimale omzet-eis. Volgens de laatste meting in 2024 betreft 8 procent van de ggz ongecontracteerde zorg. Dit ggz-aanbod is hard nodig om de wachttijden terug te dringen en mensen tijdige en passende ggz te bieden.”

Niet goedkoper

Volgens MIND maakt contractering de ggz niet per se goedkoper: “ZN noemt in haar pleidooi ook de wens om winstmaximalisatie en ondoelmatige zorg aan te pakken. Ook hier is de relatie met ongecontracteerde zorg onterecht. Ondoelmatigheid en winstmaximalisatie vinden ook in gecontracteerde ggz plaats. Uit onderzoek door Vektis, is gebleken dat ongecontracteerde zorg niet duurder is dan gecontracteerde zorg. In de meeste gevallen is deze zorg zelfs goedkoper. De ongecontracteerde zorg voor schizofrenie, pervasieve stoornissen en aandachtstekort blijkt zelfs 30 procent goedkoper dan de gecontracteerde. Onder andere doordat flexibeler wordt op- en afgeschaald op basis van de behoefte van de patiënt.”

Fraude

Ook het fraude-argument gaat volgens MIND niet op: “Allereerst is de fraude in de ggz beperkt: 0.15 procent van de ggz-omzet in 2020 (bron: Informatie Knooppunt Zorgfraude). En als er sprake is van fraude, dan vindt dit plaats bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde ggz-aanbieders. Nergens staat bewezen dat contractering van zorg door zorgverzekeraars eventuele fraude tegengaat.”

