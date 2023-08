Ggz-organisaties tegen plan inkrimping jeugdzorg Amsterdam

Een aantal ggz-organisaties in Amsterdam is fel tegen het plan van het gemeentebestuur om de minder-complexe jeugdzorg vanaf 2024 fors af te schalen. Ze maken zich “ernstige zorgen over de toekomst van de jeugdhulp”, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur.

De brief is een initiatief van UvA minds en ondertekend door Arkin, Jeugdunie, Kinderpraktijk Amsterdam, MOC ’t Kabouterhuis/OuderKindLijn, Praktijk Rood en Youz-Parnassia Groep. Ze stellen dat de jeugd-ggz voor minimaal 2350 jongeren wegvalt: “Er wordt voor deze kinderen, jongeren en hun ouders geen reëel alternatief geboden”.

Ze reageren op de aanbesteding die de gemeente heeft gedaan voor de Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) voor de periode 2024 tot en met 2026. Die wordt afgebouwd. Een deel van deze zorg moet buiten de ggz worden verleend. Reden is dat de kosten voor de jeugdzorg in vijf jaar met 160 procent zijn gestegen: van 15 tot 39 miljoen euro dit jaar. “Dat is niet meer houdbaar”, aldus wethouder Jeugd Marjolein Moorman.

Aanbieders buitenspel

De briefschrijvers vinden dat alle aanbieders van specialistische jeugd-ggz buitenspel zijn gezet. Vaak waren ze tientallen jaren werkzaam in Amsterdam. De gemeente schroeft het aantal aanbieders van dit type jeugdzorg (zoals ADHD, faalangst, huiswerkbegeleiding en examenstress) terug van 208 naar 13.

“Er is de afgelopen jaren sprake van een sterke toename van de omvang, aard en ernst van de psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren, zoals angst, depressie en trauma”, aldus de brief. “Wij voorzien een groot tekort aan mogelijkheden om deze kinderen, jongeren en hun ouders binnen ESJH te behandelen en voorzien een opwaartse druk richting de Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJH).” Binnen de HSJH kan echter geen extra budget of capaciteit ter beschikking worden gesteld, stellen de schrijvers.

Meer geld voor HSJH

Moorman zegt echter toe juist meer geld te willen steken in de HSJH. Desondanks voorspellen de kritische ggz-aanbieders “lange wachtlijsten voor de jeugdigen in onze stad die juist behandeling het dringendst nodig hebben.”

De keuze van de gemeente voor de aanbieders zou volgens de groep ggz-organisaties vooral op niet-inhoudelijke gronden hebben plaatsgevonden: “De inkoop van ESJH bleek zo ingericht dat het aansluiten bij algemene beleidsvisies (het “doorgronden van de opdracht, samenwerken en erbij halen”) veel zwaarder telde dan het kunnen verzorgen van hoogwaardige ggz-behandelingen volgens de geldende richtlijnen en gebaseerd op wetenschap.”

Geen juridische stappen

De briefschrijvers zullen geen juridische stappen zetten tegen het besluit, laten ze weten. Ze nodigen wel Moorman uit op korte termijn in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de beschikbaarheid van voldoende jeugd-ggz te kunnen garanderen.