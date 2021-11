GGzE verliest ook hoger beroep Wmo-tarieven

GGzE stapte in juni dit jaar naar de rechter. Ze willen intekenen op Wmo-begeleiding en maatwerkvoorziening maar constateerden dat zij dat niet kunnen doen voor de geboden tarieven. Volgens de ggz-instelling gaat de gemeente uit van de verkeerde cao, namelijk die voor de vvt. Dit terwijl in de cao voor medewerkers in de ggz de lonen hoger liggen.

Te laag

De ggz-organisatie verloor de rechtszaak en ging in hoger beroep. Maar ook de het hof gaf de ggz-instelling ongelijk. GGzE kon volgens het hof voldoende bewijzen dat de tarieven te laag zijn. De gemeente heeft volgens het hof de de tarieven zorgvuldig becijferd.

Reorganisatie

Tijdens de zitting stelde GGzE dat, als het voor de nieuwe tarieven van de gemeente moet gaan werken, er een reorganisatie nodig is. In hoeverre dit nu ook gaat gebeuren is nog niet bekend.