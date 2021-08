GGzE verliest kort geding, Wmo-tarief Eindhoven hoeft niet omhoog

Interessant voor u

Bij een aantal vroeggeboortes tijdens de coronapandemie blijkt de placenta aangetast. Onderzoekers van het Erasmus MC en het LUMC ontdekken een ‘placentaire covid-19 handtekening’, schrijft Erasmus MC in een online nieuwsbericht. De wetenschappers publiceerden de uitkomsten deze week in het vakblad Virusses.

Wie door een ongezonde leefstijl de kans loopt om later dement te worden, heeft vaak op jongere leeftijd al zichtbare schade aan de hersenen. Ook cognitieve problemen, zoals vergeetachtigheid en de juiste woorden niet kunnen vinden, zijn al in een vroeg stadium merkbaar.

Nieuws

‘Alle partijen moeten in een netwerk tot hun recht komen’

Netwerkverwarring. Dat is een term die Robin Bremekamp en Jolijn Uittenbogaard van adviesbureau Common Eye in het huidige tijdperk van netwerkzorg graag gebruiken. "Netwerk is een buzzword geworden waarvan we vaak niet meer weten wat het betekent. Deelnemers aan een netwerk moeten helderheid hebben wat ze onder het netwerk verstaan."