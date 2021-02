Ggz-instelling sleept gemeente Eindhoven voor de rechter

Metabletica vraagt in het kort geding aanstaande vrijdag een hoger tarief aan voor 2021. Ook wil de zorgaanbieder compensatie van de geleden verliezen in 2019 en 2020.

Twee keer verlaagd

Wegens de tekorten in de jeugdzorg werden de tarieven in het jaar 2019 twee keer verlaagd. Een groep zorgaanbieders trokken toen al aan de bel, omdat de tarieven in Eindhoven onder de normbedragen van de NZa vielen. De gemeente Eindhoven koopt jeugdzorg voor haar eigen inwoners in en voor de gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Veldhoven.

‘We willen een onafhankelijk oordeel’

De ggz-instelling is de eerste aanbieder die een rechtszaak aanspant over de tarieven. Met de huidige tarieven valt namelijk niet te werken, aldus financieel directeur Steven Vanderhoydonks tegen de Gelderlander. “We willen goede zorg leveren maar we kunnen met de huidige tarieven niet uit de voeten. We zijn al sinds 2019 in overleg met de gemeente maar we komen er niet uit. We hebben geen ruzie maar willen een onafhankelijk oordeel.”

Gemiddelde kostprijs

Vanderhoydonks geeft niets prijs over de exacte uurtarieven die zijn afgesproken met de gemeente Eindhoven. Op basis van het jaarverslag stelt hij dat de inkomsten uit jeugdzorg van Metabletica zijn gehalveerd, terwijl het aantal cliënten in de jeugdzorg groeit. Ook benadrukt hij dat de kostprijs voor jeugdzorg bij Metabletica gemiddeld is.