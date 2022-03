Gideon Alewijnse wisselt Livio in voor InteraktContour

Gideon Alewijnse gaat aan de slag als de nieuwe bestuurder van InteraktContour. Per 1 augustus neemt hij het stokje over van Jan van Kampen, die met pensioen gaat. Alewijnse komt over van ouderenzorgorganisatie Livio.

InteraktContour is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte, ongeluk of hernsentumor. De organisatie is actief in Oost- en Midden-Nederland.

Zorghart

“We waren op zoek naar een bestuurder met een groot zorghart en een heldere en eigentijdse visie op de toekomst van de langdurige zorg én InteraktContour als specialist in niet-aangeboren hersenletsel”, zegt Wout Adema, voorzitter van de raad van toezicht van InteraktContour “Iemand die werkt vanuit oprechte interesse, die inspireert, prikkelt en bovenal in verbinding is met alle geledingen van de organisatie. Gideon Alewijnse is zo iemand. Hij is een ervaren bestuurder met een brede achtergrond. De gesprekken met Gideon waren constructief en prettig. We zien uit naar de samenwerking.”

Posities

Alewijnse is verder lid van het bestuur van branchevereniging ActiZ. Verder is hij vicevoorzitter van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Eerder was hij bestuursvoorzitter van Aventus en bestuurder bij Travers en Evean.