Gommers: nu nog geen zorgen over Colombiaanse variant

Zeven bewoners van een woonzorgcentrum in België overleden aan de Colombiaanse variant van het corona-virus. Toch maakt ic-arts Diederik Gommers zich nog geen zorgen over deze variant.

Gommers stelt de luisteraars gerust in het wekelijkse BNR-radioprogramma “Vraag het Gommers”: “Op dit moment hoeven we ons geen zorgen te maken over de Colombiaanse variant.”

De ic-arts stelt dat hij nog niet genoeg informatie heeft om te beoordelen hoe gevaarlijk de Colombiaanse variant is. “Het feit dat er nog geen letter aan gegeven is, zegt al iets over de ernst van deze variant.”

Gezondheid

Dat er zeven volledig gevaccineerde 80- en 90-jarigen in een Vlaams woonzorgcentrum zijn overleden aan deze variant, is volgens Gommers nog geen reden voor paniek. “Ik weet niet wat de gezondheid van deze mensen precies was. Eigenlijk zitten we te wachten op het wetenschappelijke artikel over deze situatie.”

RIVM

Het RIVM zit in ieder geval bovenop de coronabesmettingen en de kenmerken van alle varianten, verzekerd Gommers. “De informatie die we nu hebben is dat de huidige vaccins goed werken.”

Delta dominant

Vooralsnog is de Delta-variant in Nederland leidend. Deze is zo krachtig, dat andere varianten mogelijk weggeduwd worden. Want een andere variant krijgt alleen de kans als deze besmettelijker is dan de Delta-variant.