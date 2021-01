Gommers: ‘Zomaar meer IC-bedden is geen goed toekomstplan’

Uitbreiding van de capaciteit van intensive care is op zichzelf geen passend antwoord op de huidige corona-epidemie. Ook meer centrale sturing is geen goed idee. Dat stelt voorzitter Diederik Gommers van de NederlandseVereniging voor Intensive Care (NVIC) in Skipr Quarterly. Wel nuttig zijn betere rampscenario’s en een betere voorbereiding op flexibele inzet van extra personeel.

Waar veel beleidsmakers in reactie op de corona-pandemie pleiten voor meer centrale regie, toont Gommers zich in de nieuwe editie van Skipr Quarterly sceptisch over een dergelijke maatregel. “Als ik hoor dat in de politiek steeds luider de wens klinkt om het stelsel overhoop te halen, houd ik m’n hart vast”, zegt Gommers tegen interviewer Pierre de Winter. “Dat we bijvoorbeeld de beddencapaciteit gaan opschroeven naar Duits niveau…. Los van het feit dat we daar de mensen niet voor hebben; dat wordt onbetaalbaar. Je kunt niet volledig voorbereid zijn op een pandemie als deze. We hebben betere rampscenario’s nodig om voortaan beter voorbereid te zijn met flexibele inzet van extra personeel. Ook als het gaat om het opschalen van capaciteit. Maar zomaar meer IC-bedden in de lucht houden, dat is geen goed toekomstplan.”

Kritisch

Met zijn veelvuldige media-optredens is Gommers ook bij het bredere publiek een bekende verschijning geworden. Daarbij schroomt hij er niet voor andere partijen aan te spreken, van het Outbreak Management Team (OMT) – waar hij zelf zitting in heeft – tot het kabinet. Zo deed een interview in het Algemeen Dagblad medio december, waarin hij zich kritisch uitliet over onder meer het overheidsbeleid, de adviesrol van het OMT en de patiëntenspreiding, het nodige stof opwaaien.

Spiegel

Volgens Gommers moeten zulke opmerkingen vooral worden gezien als kritiek op zijn eigen rol. “Ik heb daar niets gezegd wat ik niet mag zeggen”, zegt Gommers terugblikkend. “Maar ik merk wel dat het effect van zo’n interview groter is dan ik beoogde. Ik beleef zo’n interview vooral als reflectie op mijn eigen rol in de crisis tot nu toe en mijn onvrede over het feit dat we dat virus er maar niet onder krijgen. Een blik in de spiegel. Maar in mijn zelfkritiek neem ik dan impliciet de gremia waarmee ik te maken heb en waarin ik samenwerk mee. En dat is niet mijn bedoeling.”

Schrikken

Gaandeweg heeft Gommers gemerkt dat zijn stem door zijn mediapresentie ‘nieuw gewicht’ heeft gekregen. Dit besef drong bij hem door na de de eerste golf. “We hadden het gered. Maar de versoepelingen gingen me daarna veel te langzaam. Dus daar zei ik wat van op televisie. Dat bleek nieuws, want ‘Gommers ging tegen het kabinet in’. Schrikken, want dat had ik nog nooit meegemaakt.”

Omgekeerd kreeg ook zijn pleidooi voor een strenge lockdown dit najaar veel aandacht. “Ik dacht: ‘Ik ga hier een stapje te ver waarschijnlijk, maar dit is de boodschap aan de mensen die aan de knoppen moeten draaien.’”

Mensenlevens

Zijn vrijmoedige toon is volgens Gommers ten dele terug te voeren op zijn werk als arts. “Als je in het OMT praatte over de tol in mensenlevens van snel versoepelen, dan ging de discussie op slot. Heel anders dan wij artsen – zeker intensivisten – gewend zijn. Wij nemen regelmatig besluiten waar mensenlevens vanaf hangen. Dat doen we snel en op basis van de laatste inzichten. In de dynamiek tussen OMT en kabinet lukte dat niet.”

Zuivere rol

Hoewel Gommers zich publiekelijk uitlaat over tal van onderwerpen, is zijn uitgangspunt naar eigen zeggen niet wezenlijk veranderd. “Ik ben me gaan roeren in de media, omdat ik als voorzitter van de NVIC wilde dat wij, IC-artsen, ons gingen laten zien als degenen die dat virus eronder zouden krijgen. Dat is de wedstrijd die we wilden winnen. En dat is tien maanden later niet anders. […] Maar als het gaat om de actualiteit van het virus, beperk ik me voortaan zuiver tot mijn rol als voorzitter van de IC’s, door de juiste informatie te verschaffen.”

Lees het interview met Diederik Gommers in Skipr Quarterly 01, winter 2021.