Gratis HPV-prik voor jongeren verlengd tot juni 2024

Het kabinet wil jongeren aanmoedigen om een HPV-prik te halen, omdat dit virus kanker kan veroorzaken. Het vaccin vermindert het risico op zes soorten kanker, namelijk in de mond- en keelholte en aan de penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals.

Belangstelling

De belangstelling voor de gratis prik is “redelijk” volgens een woordvoerder. “Want op een gegeven moment moet je ervoor betalen.” Desalniettemin stemt het Van Ooijen niet tevreden dat nog maar 20 procent van de jongeren de prik heeft gehaald. Hij roept jongeren op om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

De bewindsman hoopt zo ook jongeren tegemoet te komen die “om goede redenen” de twee benodigde vaccinaties niet konden halen, zoals zwangerschap of omdat mensen vanwege hun werk op zee zijn. De kosten van één vaccinatie bedragen normaal gesproken 200 euro. Tussen de eerste en de tweede prik moet minimaal vijf maanden zitten.

Van Ooijen heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over zijn besluit en het RIVM en de GGD’en gevraagd dit uit te werken. Ruim 1,3 miljoen jongeren (mannen en vrouwen) komen in aanmerking voor de gratis vaccinatie. (ANP)