Zorgaanbieders en verzekeraars starten met proactieve zorgbemiddeling

Zorgorganisaties en Zorgverzekeraars Nederland starten vandaag met een nieuwe aanpak die patiënten sneller aan de juist zorg moet helpen. Zij kunnen er zelf voor kiezen om hun gegevens hiervoor beschikbaar te stellen.

In hun strijd tegen (te) lange wachttijden kiezen ziekenhuizen, huisartsen en organisaties in de ggz ervoor om samen met de zorgverzekeraars in te zetten op zogeheten proactieve zorgbemiddeling. Een patiënt met een verwijzing voor een eerste consult of afspraak krijgt een e-mail uit de digitale verwijsomgeving. Die geeft hen de mogelijkheid om in te stemmen met bemiddeling door hun zorgverzekeraar. Daarvoor komen ze in aanmerking bij een wachttijd van minimaal vier weken bij medisch specialistische zorg of veertien weken bij geestelijke gezondheidszorg.

Gegevens delen

Kiest een patiënt hiervoor, dan krijgt de verzekeraar de gegevens van de patiënt (maar niet de verwijsbrief met de medische gegevens). Met die gegevens in de hand kan de zorgverzekeraar contact opnemen met de patiënt. Als de wachttijd lang is, bekijkt de zorgverzekeraar of de zorg op een andere plek eerder geleverd kan worden.
Deze proactieve zorgbemiddeling moet zorgen voor snellere toegang tot de juiste zorg en meer regie en keuzevrijheid voor de patiënt. De nieuwe aanpak is afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. De pro-actieve zorgbemiddeling start vanaf vandaag met een kleine groep, willekeurig gekozen patiënten. Het is de bedoeling dat het daarna aan iedere patiënt wordt aangeboden.

Deelnemende organisaties

De afspraken hierover zijn gemaakt door Zelfstandige Klinieken Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, MIND, De Nederlandse GGZ, Landelijke Huisartsenvereniging, Patiëntenfederatie Nederland, UMCNL, MeerGGZ, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en Zorgverzekeraars Nederland.

