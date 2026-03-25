IGJ: Laboratoria delen virusdata onvoldoende

Om beter voorbereid te zijn op een pandemie, moet het delen van gegevens over virusmonsters tussen medische laboratoria, het RIVM, GGD’en en zorgaanbieders beter. Daarvoor zijn betere ict-systemen nodig en is duidelijkere uitleg van de privacyregels vereist.

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van bezoeken aan laboratoria en een enquête onder 40 laboratoria.

Medisch-microbiologische laboratoria richten zich vooral op patiëntenzorg ziet de inspectie. Daardoor wisselen ze gegevens over monsters uit met zorgaanbieders, zoals huisartsen en verpleeghuizen. Soms worden deze gegevens wel gedeeld met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dit gebeurt niet standaard en op vrijwillige basis.

Delen virusgegevens niet verplicht

Het ontbreken van een wettelijke plicht voor laboratoria om virusgegevens te delen met het RIVM maakt het systeem kwetsbaar, stelt de IGJ. Daarnaast zijn veel laboratoria huiverig voor het delen van data vanwege de privacywetgeving.

Het probleem is daarnaast niet alleen het ontbreken van een wettelijke plicht. De it-koppelingen tussen laboratoria, de systemen van zorgaanbieders en het RIVM zijn niet of onvoldoende aanwezig.

Onvoldoende voorbereid op pandemie

Nederland lijkt zes jaar na de coronapandemie niet goed voorbereid op nieuwe massale uitbraken van infectieziekten. IGJ schreef in 2025 in een rapport dat de bezuinigingsplannen van het kabinet Schoof de pandemische paraatheid in gevaar brachten. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid Welzijn en Sport wilde aanvankelijk net na haar aantreden deze bezuinigingen niet terugdraaien, maar inmiddels zal dit voor een klein deel toch gebeuren, zo heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd.

Meer over:Volksgezondheid

15:16 IGJ: Laboratoria delen virusdata onvoldoende
Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

