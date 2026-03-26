Belangenorganisatie Ava verbaasd over kritiek op thuisabortus.nl door LHV

Belangenorganisatie Ava is “verbaasd” over de reactie van huisartsenvereniging LHV op het initiatief thuisabortus.nl. Via die website, een idee van Ava, kunnen mensen die kort zwanger zijn maar dat niet willen een recept van een arts krijgen voor een abortuspil.

LHV heeft “zorgen” uitgesproken over de werkwijze van de artsen achter de website. Zo zijn de artsen buiten kantoortijden niet beschikbaar voor nazorg of complicaties. Daardoor zijn mensen op die momenten aangewezen op de huisartsenpost en LHV vindt dat thuisabortus.nl dat had moeten afstemmen met de huisartsen.

‘Als het mis gaat naar de huisartsenpost’

Een woordvoerster van Ava wijst erop dat zwangeren die de pil via een abortuskliniek of huisarts krijgen buiten kantoortijden ook naar de huisartsenpost moeten als er iets misgaat. “En dit is zorg die lijkt op die bij een miskraam en waar artsen gewoon bekend mee zijn.”

LHV is ook kritisch op het feit dat de artsen achter thuisabortus.nl niet standaard met aanvragers van de pil in gesprek gaan. De artsen doen dit alleen als het verzoek vragen oproept. Volgens de regels moeten huisartsen minstens één gesprek voeren met de zwangere.

‘Formulier is gelijk aan gesprek’

Ava zegt dat het formulier dat zwangeren op de website moeten invullen kan worden opgevat als gesprek. Het oordeel daarover laat de organisatie aan de inspectie, die woensdag benadrukte dat online medicatie voorschrijven legaal is, maar wel een onderzoek instelt naar de werkwijze van de site.

In Nederland kunnen zwangeren tot negen weken een abortuspil krijgen. Sinds kort mogen ook huisartsen die voorschrijven, maar ze zijn dat niet verplicht. Door de pil ook online beschikbaar te stellen, wil Ava de drempel voor gebruik ervan verlagen. De organisatie pleit voor toegankelijker abortuszorg en vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet. (ANP)