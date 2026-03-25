Beroepsverenigingen artsen zetten vraagtekens bij website abortuspillen

Beroepsverenigingen voor artsen hebben twijfels of de nieuwe website thuisabortus.nl wel voldoet aan de eisen voor goede zorg, schrijft de NOS . De artsen maken zich zorgen over het gebrek aan contact met artsen en hoe nazorg geregeld worden.

Een groep artsen lanceerde maandag de website Thuisabortus.nl. Op die website kunnen vrouwen online een formulier invullen als ze een zwangerschap willen afbreken. Een team van huisartsen en gynaecologen beoordeelt de aanvragen. Als zij groen licht geven, kunnen de aanvragers de pillen ophalen bij de apotheek. Verder geeft de website ook veel informatie en voorlichting over (ongewenste) zwangerschap.

Nazorg

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Genootschap voor Abortusartsen (NGvA) vindt dit zorgelijk omdat de huisarts van de patiënt niet geïnformeerd is, en omdat de site geen nazorg regelt.

Ook Artsenfederatie KNMG heeft vraagtekens bij het online proces. De organisatie licht uit dat volgens de wet een zwangerschap niet mag worden afgebroken zonder dat de zwangere een arts heeft bezocht.