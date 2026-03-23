Artsen lanceren online portaal voor abortuspillen

Via de website Thuisabortus.nl kunnen vrouwen online een formulier invullen als ze een zwangerschap willen afbreken. Een team van huisartsen en gynaecologen beoordeelt de aanvragen. Als zij groen licht geven, kunnen de aanvragers de pillen ophalen bij de apotheek. Verder geeft de website ook veel informatie en voorlichting over (ongewenste) zwangerschap.

Privacy

Tot nu toe is de medicatie alleen verkrijgbaar via een gespecialiseerde kliniek of de huisarts. Het idee voor het portaal is afkomstig van patiëntenorganisatie Ava, die op deze manier de toegankelijkheid wil vergroten. “Soms denken vrouwen dat ze zich bij de huisarts of kliniek moeten verantwoorden”, zegt huisarts en seksuoloog Peter Leusink in de Volkskrant. Hij en de andere initiatiefnemers denken dat het portaal de nodige privacy biedt voor onder meer “vrouwen wier omgeving streng oordeelt over een abortus”.

Kritiek

Kritiek dat mensen onder valse voorwendselen de medicatie kunnen bestellen en al dan niet heimelijk aan iemand anders kunnen geven, wijzen de makers van het portaal van de hand. Ze wijzen erop dat dit fraude is en dat dit in de reguliere werkwijze ook mogelijk is.