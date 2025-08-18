Groenlinks-PvdA wil zowel eigen risico als zorgpremie omlaag

Met een ambitieus programma wil GroenLinks-PvdA Nederland een ruk naar links geven. Voor de zorg betekent dat meer geld, wat gehaald moet worden bij de rijkere belastingbetaler. Meest opvallend: lagere premies, afschaffing eigen risico en een (bijna) einde aan flexwerk.

Illustratie gemaakt met behulp van chatgpt

Onder het motto ‘Een nieuwe start voor Nederland’ heeft fusiepartij GroenLinksPvdA haar voorlopige verkiezingsprogramma uitgebracht voor de aankomende Tweede Kamer verkiezingen. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans wil met een flinke ruk naar links Nederland een nieuwe – socialere en groenere – start geven. Dat uit zich in een ambitieus plan waarmee de partij woningcorporaties ‘nieuwe stijl’ in stelling wil brengen om nu eindelijk eens een einde te maken aan de woningcrisis en voor het eerst een maximum migratiesaldo van 40 tot 60.000 per jaar. Maar het uit zich ook in de maar liefst elf pagina’s die de partij wijdt aan de zorg.

Eerlijke tarieven

Regeringsdeelname van Groenlinks-PvdA in de aankomende coalitie zal goed nieuws zijn voor de eerstelijn. Zowel huisarts, tandarts als fysiotherapeut kunnen steun verwachten van de partij. Zo wil de partij het aantrekkelijker maken voor huisartsen om een praktijk te beginnen of praktijkhouder te blijven. Door de administratieve lasten terug te brengen, eerlijke tarieven in te voeren en samen met gemeenten en provincies te zoeken voor betaalbare huisvesting. Er is een aparte vermelding voor multidisciplinaire gezondheidscentra. Die wil de partij gaan stimuleren, daarbij geholpen door de zorgverzekeraars. Tandarts en fysiotherapeut moeten weer in het basispakket komen, waarbij met name de laatste op betere tarieven moet kunnen rekenen.

Niet alle medici zullen blij zijn met de groensocialen. Onder de noemer ‘Passende beloningen’ pleit de partij voor het in loondienst brengen van alle medisch specialisten, plus een maximum aan het salaris dat ze kunnen verdienen. “Dat maximum geldt ook voor salarissen en winsten van bestuurders en aandeelhouders in de zorg.”

Bemoeizorg

Binnen de ggz wil de partij vanzelfsprekend de lange wachtlijsten aanpakken. De marktwerking wil ze aldaar terugdringen bij toename van de capaciteit voor mensen met een complexe hulpvraag en van het aantal plaatsen voor crisisopvang. Voor mensen met verward gedrag moet een structurele voorziening komen waaruit bemoeizorg kan worden bekostigd.

In navolging van de PVV bij de vorige verkiezingen belooft GroenLinksPvdA een stapsgewijze afschaffing van het eigen risico. “We leggen geen rekening neer bij mensen die ziek worden. Daarom komen we met een nieuw plan om het eigen risico te verlagen, waardoor ook de zorgpremie omlaag kan.”

Zorgpremie omlaag

Het is dus en-en als het aan de groensocialen ligt, en ze vertellen er meteen bij wie daarvoor de rekening moet gaan betalen: “Dat betekent dat de rijkste Nederlanders meer gaan betalen, de middenklasse minder. Mensen gaan minder premies betalen en we financieren een groter deel collectief. Met ons plan kan de zorgpremie omlaag.”

Meer zorg in het basispakket; een lagere premie en stapsgewijze afschaffing van het eigen risico: het maakt nieuwsgierig naar de financiële concretisering.

Onder het motto ‘Niet de markt, maar de mens centraal’ somt de partij de maatregelen op die ze wil nemen om de ‘doorgeslagen commercialisering in de zorg’ tegen te gaan. Zo moet er een aanscherping komen van het winstverbod, krijgen de toezichthouders meer mogelijkheden om overnames tegen te houden, zullen zelfverrijkende zorgverleners eventuele excessieve winsten teruggevorderd zien en wil de partij en einde aan flexwerk, op enkele uitzonderingen na: ‘tijdelijke vervanging vanwege ziekte of piekbelasting en voor unieke situaties.’

Streekziekenhuizen

De farmaceutische industrie moet verder beteugeld worden en de banden tussen farma en de medische wereld moeten transparanter worden. En men wil een Europees programma voor meer productie van medicijnen op het eigen continent.

Zoals zo’n beetje alle partijen maakt ook GroenLinksPvdA zich hard voor de streekziekenhuizen. ‘Ook hier kiezen we voor samenwerking boven marktwerking. De acute zorg gaan we financieren op basis van beschikbaarheid en niet langer per verrichte handeling.’

De partij wil daarnaast mantelzorgers gaan ondersteunen met enkele specifieke maatregelen: “Werknemers krijgen recht op mantelzorg met een vergoeding, en het kortdurende mantelzorgverlof wordt uitgebreid.”

Recht op zelfbeschikking

De krappe arbeidsmarkt wil men aanpakken door werken in de zorg aantrekkelijker te maken. “Dat begint met fatsoenlijke lonen, goede en (sociaal) veilige werkomstandigheden en met meer zeggenschap. Als we de zorg op een andere manier organiseren, hoeven medewerkers minder tijd te besteden aan administratie.”

GroenLinksPvdA wil ook medisch-ethische stappen zetten, met name als het gaat om het zelfgekozen levenseinde. “Wie ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, ongeacht of dat lichamelijk of geestelijk is, kan een beroep doen op het recht op zelfbeschikking. Daarom halen we euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht.”

Oerwoud

Tot slot aandacht voor het lemma ‘Samenwerking in plaats van marktwerking’. Daar schrijft de partij: We pakken de doorgeschoten marktwerking aan en passen het zorgstelsel aan zodat samenwerking loont. We stimuleren samenwerking tussen het sociaal domein, de zorg en zorgverzekeraars. Per regio krijgt één verzekeraar de regie en maakt afspraken met zorgaanbieders. Zij bieden één of twee overzichtelijke basisverzekeringen aan, in plaats van het huidige oerwoud aan zorgpolissen.”