GroenLinks vindt stijging zorgpremie ‘onacceptabel’

De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks vindt de forse stijging van de zorgpremie in de komende vijf jaar “onacceptabel”. Het wordt volgens de partij tijd om de zorgpremie op een heel andere manier in rekening te brengen bij Nederlanders: “Dan kan de premie naar tien euro per maand”.

Dat zegt Corinne Ellemeet, fractiewoordvoerder van GroenLinks voor de gezondheidszorg, in een reactie op een bericht op Skipr van afgelopen dinsdag. Daaruit blijkt dat de zorgpremies de komende vijf jaar met 36 procent stijgen. De afgelopen jaren was dat gemiddeld 2 procent per jaar. De premie voor een basisverzekering zal toenemen van gemiddeld 128 euro per maand nu naar 176 euro per maand in 2027.

Gezondheidsverschillen

Ellemeet: “Zo’n grote premiestijging is onacceptabel. De rekening van de marktwerking wordt steeds hoger. De gezondheidsverschillen tussen arm en rijk zullen hier alleen maar groter door worden. Want het zijn de mensen met weinig geld die dan hun zorgkosten niet meer kunnen betalen. Terwijl dat juist voor deze groep zo belangrijk is.”

“Het wordt tijd dat we de zorgkosten eerlijk gaan verdelen”, zegt ze: “Nu is de premie voor iedereen gelijk en worden mensen met weinig geld gecompenseerd door de zorgtoeslag. Maar dat is eigenlijk de wereld op z’n kop. Maak de zorgpremie inkomensafhankelijk, door hem geheel uit de belastingen te financieren. Dan wordt de premie tien euro per maand.”

CDA: onhoudbaar

Eerder zei fractiespecialist Joba van den Berg van het CDA hierover dat de stijging van de premies “onhoudbaar” is. Om de zorguitgaven te verlagen, pleit Van den Berg voor minder administratieve lasten: “Daartoe moeten zorgverzekeraars, zorgkantoren, beroepsverenigingen, zorginstellingen, gemeenten en Den Haag de regels aanpassen.”