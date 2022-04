Gronings ziekenhuis sluit helft operatiekamers door ziekteverzuim

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft vanaf vrijdag operaties afgezegd vanwege het hoge ziekteverzuim onder personeel. Van de veertien operatiekamers is ongeveer de helft twee weken gesloten. Ook zijn delen van de verpleegafdelingen dicht, zodat personeel waar mogelijk ergens anders ingezet kan worden.

“De oncologische zorg voor mensen met kanker gaat wel altijd door”, vertelt een woordvoerster van het ziekenhuis. Mensen die met spoed geopereerd moeten worden, omdat het anders binnen afzienbare tijd problemen op kan leveren, kunnen ook nog terecht in het ziekenhuis.

12 procent thuis

Gemiddeld zit zo’n 12 procent van de werknemers met ziekteklachten thuis, zegt de woordvoerster. “Maar daar zitten uitschieters van 20 procent bij, op bepaalde afdelingen.” Het ziekenhuis wil niet dat medewerkers met klachten naar hun werk komen. “De patiënten hier zijn kwetsbaar, die willen we beschermen.”

Het is volgens de woordvoerster voor het eerst dat het Martini Ziekenhuis op deze schaal operaties niet door laat gaan. “Ons verzuim was nog niet eerder zo hoog. Best veel konden we nog openhouden.” De laatste weken waren alle operatiekamers weer opengegaan.

Bestuurslid van het ziekenhuis Ton Tiebosch zegt de teleurstelling van patiënten te begrijpen. “Maar de ontstane situatie laat ons geen andere keus. De gezondheid van onze zorgprofessionals staat voorop, net als de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.”

Oekraïne

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwde donderdag voor de druk op de zorg die “de komende tijd” hoog kan blijven. De komst van vluchtelingen uit Oekraïne en meer griepgevallen zijn nieuwe mogelijke oorzaken, naast bijvoorbeeld het coronavirus. Het ziekteverzuim in de zorg ligt tussen de 9,1 en 11,4 procent, aldus de NZa. Wel zag de zorgautoriteit dat ziekenhuizen in maart weer wat meer ruimte kregen voor planbare ingrepen, zoals knie- of heupoperaties. (ANP)