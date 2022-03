Nog drie ziekenhuizen te traag met kritiek planbare zorg

De ziekenhuizen hebben de afgelopen weken meer planbare zorg kunnen leveren dan vorige maand. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis is hierdoor niet verder opgelopen en soms zelfs iets afgenomen. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Er zijn nog drie ziekenhuizen die de kritiek planbare zorg niet volledig binnen de norm van zes weken kunnen leveren. Deze patiënten kunnen elders wel binnen de normtijd worden geholpen, tekent de NZa hierbij aan. “Met name de IC-afhankelijke planbare zorg wordt nog uitgesteld. De poliklinische zorg gaat door, maar niet alle klinische opnames en operaties kunnen plaatsvinden omdat door het hoge ziekteverzuim nog niet alle operatiekamers volledig in gebruik zijn.”

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is de afgelopen maand in alle sectoren weer sterk gestegen. Bij één ziekenhuis leidde dit ertoe dat de planbare zorg weer volledig moest worden afgeschaald. “Het aantal omikronbesmettingen neemt inmiddels af, maar mogelijk leiden griep en vluchtelingen uit Oekraïne tot extra druk op de zorg. We blijven de toegankelijkheid van de zorg daarom goed in de gaten houden. Ook het langdurig ziekteverzuim ligt beduidend hoger dan voorgaande jaren”, aldus de NZa.