Groningse zorgaanbieder failliet na brand

Zorgverlener Factor 5 in Groningen is failliet verklaard door de rechtbank Noord-Nederland, meldt RTV Noord . Het bedrijf biedt begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblemen.

Pogingen om een overnamekandidaat te vinden faalden door te grote financiële risico’s. Het faillissement werd veroorzaakt door de sluiting van verschillende locaties.

Brand

Een brand in Ten Boer maakte het gebouw onbewoonbaar en een schietincident verhoogde de problemen. Een nieuwe locatie in Drachten werd stopgezet omdat de woongroep niet van de grond kwam. Ook een locatie aan de Kleine Gelkingestraat in Groningen sloot door eisen van de gemeente voor hoger gekwalificeerd nachtpersoneel.

De omzet van Factor 5 daalde aanzienlijk door deze sluitingen, terwijl de kosten stegen vanwege herplaatsing van bewoners. Dit leidde tot een financiële neergang omdat de organisatie geen grote buffer had. Curator Hans Silvius zoekt nu naar een overnamekandidaat en verwacht belangstelling van vijf tot tien zorgaanbieders, waaronder mogelijk CURA XL.