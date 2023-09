Groot project met vierhonderd scholen om interventies voor leerlingen te meten

Bijna vierhonderd scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn dit schooljaar betrokken bij grootschalig effectonderzoek. Verdeeld over veertien projecten krijgen ze een kansrijke interventie aangeboden voor de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen, meldt het het Nederlands Jeugdinstituut.

Het effectonderzoek wordt gecoördineerd door het NRO en gefinancierd door het ministerie van OCW. Het NJi is samenwerkingspartner en verbindt de verschillende projecten met elkaar om onderling te leren en kennis te ontwikkelen.

Controlegroep

Het is voor het eerst in Nederland dat een effectmeting van deze omvang tot stand komt. In de veertien projecten krijgt een deel van de leerlingen een interventie aangeboden, het andere deel zit in de controlegroep. Door beide groepen te vergelijken, kunnen onderzoekers conclusies trekken over de effectiviteit van de interventies. De interventies zijn erop gericht om kinderen met leervertragingen te helpen en hun daarbij de best mogelijke ondersteuning te bieden.